Bakandan İstihdam Müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız" dedi.