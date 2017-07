Bakandan Et Fiyatları Açıklaması: Böyle Kar Anlayışı Olur mu ?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Karkas etin 22 lira maliyeti varsa nasıl 45'e satıyorsunuz? Nasıl kıymayı 40 liraya, kuşbaşını 45 liraya satıyorsunuz? Böyle bir kar anlayışı olur mu? Anlamayana anlatmasını bileceğiz" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hastalıktan ari işletmelere ait çiğ sütün satışına yönelik açtığı "Süt Satış Noktası" tanıtım programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Dişi hayvanların kurbanlık alanına girmeyeceğini ve maliyetinden çok yüksek et satımına da müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Çelik, üreticinin yanında olduklarını kaydetti. Çelik, "Dişi hayvanlar kesinlikle kesilmeyecek ama laktasyon dönemini tamamlamış olan, üreme durumu olmayan hayvanlarla ilgili kesim raporla olacak. Kesim alanlarına dişi hayvan sokulmayacak. Herkes tedbirini buna göre alsın. Şu anda stoklarımızda 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığa hazır hayvan var. 4 milyon civarında da küçükbaş hayvan var. Kurbanla ilgili sorun yok" diye konuştu.



Et fiyatları ile oynanıldığını dile getiren Bakan Çelik, "Karkas et satışını neden 28, 29 liraya çıkardınız? Bunlar tespit ediliyor. Biz daha Et ve Süt Kurumu olarak regülasyona başlayalı 1 yıl oldu. Spekülatif oyunculara karşı üreticinin karını kesinlikle güvence altına alıyoruz. Üreticinin yanındayız. Hak ettiğinin dışında üreticiden malı alıp haksız kazanç yapan 5-6 firmayı izliyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bedelini 80 milyona ödetmeye çalışanlar bunun bedelini ödeyecekler. Protein herkesin alması gereken bir ihtiyaç. Karkas etin 22 lira maliyeti varsa nasıl 45'e satıyorsunuz? Nasıl kıymayı 40 liraya, kuşbaşını 45 liraya satıyorsunuz? Böyle bir kar anlayışı olur mu? Anlamayana anlatmasını bileceğimizi buradan ifade ediyorum" şeklinde konuştu.



(Mustafa Apaydın - Zeynep Babacan/İHA)