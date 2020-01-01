Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
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Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hastaneye girişi Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyareti ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik...

01.01.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:01
Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un hastaneye girişi

Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi

Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması

Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyareti ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
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