Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hastaneye girişi Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyareti ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hastaneye girişi
Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi
Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması
Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyareti ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.