: Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

01.01.2020 00:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hastaneye girişi

Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi

Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması

Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyareti ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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