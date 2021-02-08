Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?
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Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

08.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:38
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu. Peki, Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi?

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu. Peki, Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile okullar ne zaman açılacak, tarih belli mi? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

MEB TAKVİMİ İLE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce 15 Şubat'tan itibaren son koronavirüs verilerine, ebeveynlerin ve çocukların durumuna göre okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir düşüncelerinin olduğunu söyleyen Selçuk, bugün "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Ancak salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMASI NEDİR?

Zor bir dönemi başarıyla geride bıraktıklarını aktaran Selçuk, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartların devam etmesi gönlümüzden geçenlerin hayat bulmasına eğitimin yuvasına, çocuklarımızın ve meslektaşlarımızın ait olduğu yere, okullara dönmesine el vermedi" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce 15 Şubat'tan itibaren son koronavirüs verilerine, ebeveynlerin ve çocukların durumuna göre okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir düşüncelerinin olduğunu söyleyen Selçuk, bugün "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Ancak salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.

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