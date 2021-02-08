Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?
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Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

08.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:47
Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden online eğitim sonrası okullar ne zaman açıklanacak? Bakan Ziya Selçuk neler söyledi? 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında günlük vaka sayılarında düşü yaşanması sonucu Bakan Ziya Selçuk'tan açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? 8. ve 12. sınıflar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

8. VE 12. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." dedi.

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