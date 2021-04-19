Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı
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Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası. 23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun, çocuklarım" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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