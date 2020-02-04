Bakan Ziya Selçuk: "Soru çözmenin ötesinde sorun çözmek üzerinden bir yaklaşım gündeme gelmeye...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
04.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:16
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA