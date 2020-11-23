Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
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Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

23.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:45
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptığı paylaşımda "Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptığı paylaşımda "Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız" dedi.

Bakan Ziyas Selçuk, sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda şehit öğretmenleri anarak, "Biz öğretmenler yarın, öğretmenler gününe uyanacağız ve gözlerini ebediyete yuman şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız. Özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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