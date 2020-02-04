Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...
Haberler » Güncel » Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde... - Haber

Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

04.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:10
Bakan Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı , bakanlığı ile iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler