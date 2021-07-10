BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
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BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vapurla "İstanbul'un tarihine yolculuk" adlı programda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vapurla "İstanbul'un tarihine yolculuk" adlı programda lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında düzenlenen vapurla 'İstanbul'un tarihine yolculuk' adlı gezi progamında katıldı. Bakan Selçuk etkinlikte lise ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. 140 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrencilere, İstanbul'un sarayları, camileri, korulukları, yalıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Köprüsü anlatıldı. Bakan Selçuk, etkinlikte öğrencilerle tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE İSTANBUL'UN TARİHİNİ TANITMAK İÇİN YOLCULUK YAPIYORUZ"

Etkinlik sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bugün 'Telafide Ben de Varım' çalışması çerçevesinde 140 öğrencimizle bir araya geldik. Şu an lise ve ortaokul öğrencilerimiz burada. Şu an öğrencilerimize İstanbul'un tarihini tanıtmak için yolculuk yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile İstanbul'u dinlemek gerçekten harika bir his. Bugün gerçekleştirdiğimiz 'Telafide Ben de Varım' etkinliğimizde 25 öğretmenimizde bizimle birlikte. Şu bulunduğumuz bu ortam aynı zamanda bir sınıf. Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla bugün tarih dersini öğrencilerle beraber işliyoruz" dedi.

BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAKAN ZİYA SELÇUK, 'İSTANBUL'UN TARİHİNE YOLCULUK' ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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