Bakan Ziya Selçuk: "Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. 2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz"

-"Dershaneler meselesi de bilinen, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarının ne olduğunun açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben bütün velilerimize açıklıkla ifade etmek isterim"

-"Yerine ne koyacağımız konusunda ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiyiz"

-"Biz elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken; bir sürpriz yok. Bu 4-5 sene önce alınmış olan ve bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili aktörlerle açıklıkla paylaşacağız"

-"Çünkü bu konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılması gibi girişimler söz konusu olabilir. Bunların engellenmesiyle ilgili biz her türlü önlemi alma imkanına sahibiz ve ısrarla da takip edeceğiz"

-"Türkiye'deki bütün okullarımızın, belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR'ının çekilmesi, bunun mobil olarak incelenmesi, her okulumuzun ihtiyacının takip edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz"

-"Bu süreç içinde okullarımızın hangisinde ne tür ihtiyaç olduğunu izleme değerlendirmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları Şubat ayında başlıyor. ve önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz"

-"Bu hayata geçtiğinde de biz okullarımızın, özellikle imkanı daha az olan okullarımızın iyileştirilmesi için yol haritasına sahip olacağız"

-"Benim önemsediklerimden bir diğeri de tasarım beceri atölyeleri. Bu projenin de Şubat ayında Türkiye'de 30 kadar okulumuzda pilot olarak başlanacağının, inşaatların tamamlandığını, öğretim programı içeriklerinin hazırlandığını ifade etmek isterim"

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Etik" temalı sempozyuma katıldı.

Kaynak: İHA