Bakan Ziya Selçuk, dünya genelinde okulların "tam açık" ve "kısmen açık" olduğu ülkeleri açıkladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını ve okulların durumunu gösteren tabloyu paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını ve okulların durumunu gösteren tabloyu paylaştı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya genelinde "tam açık" ve "kısmen açık" olan okulların yer aldığı tabloda, Türkiye'nin, salgını tüm dünyayla birlikte yaşadığını ve dünya çocuklarının da eğitimde benzer süreçlerden geçtiğini belirtti.

Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Selçuk, "Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor.' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk'un paylaştığı tabloda okulların "tam açık" olduğu ülkelerin arasında Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Rusya, Japonya, Finlandiya, İsviçre ve Ukrayna, "kısmen açık" olanlarda ise Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Brezilya, İsrail, Türkiye ve İsveç yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin