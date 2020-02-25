Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

25.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:26

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İmam Hatip Okulları Vizyon Seminerleri"nin Diyarbakır toplantısına katılmak için kente gelen Bakan Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine geçti.

Burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'nu ziyaret eden Selçuk, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA