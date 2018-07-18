Bakan Ziya Selçuk "Böyle Sistem Olmaz" Deyip Liseye Giriş Sistemi için Düğmeye Bastı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Böyle sistem olmaz", diyerek eleştirdiği liseye giriş sistemindeki sorunun giderilmesi için komisyon kurdu. Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

"BÖYLE SİSTEM OLMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, liseye giriş sistemi için düğmeye bastı. "Böyle sistem olmaz" dediği ifade edilen Selçuk, sistemdeki sorunun giderilmesi için komisyon kurdu.

"KÖKLÜ DEĞİŞİKLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan sorunları sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon oluşturdu. Gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

"AÇIKTA ÖĞRENCİ BIRAKILMASIN"

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

EĞİTİMİN GÜNDEMİNDEKİ SORUNLAR HAKKINDA RAPOR SUNULDU

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.