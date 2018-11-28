Bakan Ziya Selçuk: Böyle Bir Liderlikle Eğitimde Çok Güzel Çözümler Üretiriz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Eylül'den sonra ilk defa öğretmen yetiştirme ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Dünyadaki bütün eğitim devrimlerine baktım. Hepsinde güçlü bir lider var. Böyle bir liderlikle biz çok güzel çözümler üretiriz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "11'inci Beyoğlu Sohbetleriöne konuk oldu. Pera Palace Hotel'de düzenlenen söyleşide Bakan Ziya Selçuk, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın moderatörlüğünde 2023 hedefleri doğrultusunda uygulanacak eğitim politikaları değerlendirdi. Söyleşiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra eğitim, iş ve sanat dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.

"İLK DEFA ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN KAYNAĞINA DOKUNMUŞ OLACAĞIZ"

Bakan Ziya Selçuk, 12 Eylül'den sonra ilk defa öğretmen yetiştirme ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Eğitim Fakülteleri Türkiye Cumhuriyet Tarihi'nin dokunulmaz kurumlarıdır. Bütün üniversitelerin bütün fakültelerinin ders çizelgelerini üniversiteler kendileri yapar, ama eğitim fakültesinin müfredatı YÖK'ten çakılı olarak gider. Bu yıllardır böyle ve asla dokunulmamış, değiştirilmemiştir. Dolayısıyla biz ilk defa öğretmen yetiştirmenin kaynağına da dokunmuş olacağız. Sayın YÖK Başkanımızla da oturup çok güzel bir çalışma yaptık, bir protokol imzaladık" dedi.

"EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ GELENEK KODLARIMIZ ÜZERİNDEN YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Eğitim fakültelerinin bizim gelenek kodlarımız üzerinden yeniden inşası noktasına değinen Bakan Selçuk, "İster muallim mektebi deyin, ister köy enstitü deyin, öğretmen okulu deyin ne derseniz deyin, biz kendi geleneğimiz üzerinden öğretmen yetiştirmeyi yeniden tarif etmek istiyoruz. Bu anlamda pilot bazı eğitim fakülteleriyle öğretmen yetiştirmenin, öğrenci alım kriterlerine kadar atama yükseltme yönetmeliğine kadar bütün alt bileşenlerinin dönüşmesiyle ilgili önümüzde 2 yıllık bir çalışma var. Onu da zaten önceden yaptığımız için devreye sokmamız mümkün" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKENİN EĞİTİM SİSTEMİNİN KALİTESİ O ÜLKENİN ÖĞRETMENİN NİTELİĞİNİ AŞAMAZ"

Öğretmene destek olmanın önemini vurgulayan Bakan Ziya Selçuk,"İlk kez şunu yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi o ülkenin öğretmenin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla bizim anahtar kelimemiz öğretmen. Biz öğretmene katkı sağlamazsak, yetiştirmezsek, destek olmazsak bunun çözümü yok. Çünkü bizim çocuklarımız fazlasıyla yetenekli. Bu çocuklar dünyanın neresine giderse gitsin zaten çok güzel eğitim alırlar" dedi.

"HER OKULUMUZ KENDİSİNİN NEREDE OLDUĞUNU ANLIK MOBİL OLARAK İZLEYECEK"

Bakan Selçuk, her okul kendi içerisinde yaklaşık 25-30 parametre üzerinden nerede olduğunu anlık mobil olarak izleneceğini ve bunun Şubat'ta başlayacağını söyleyerek, "Her bir okulumuz kendisinin hangi parametrede, nerede olduğunu görecek. Fakat bu bir rekabet ve yarışma değil. Hangi okula ne kadar destek ve yardım yapacağımızı bilmek için bunu yapıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİ BENİM AÇIMDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimi bütünsellik içerisinde ele alırsak ben bu tür bir görevi kabul etmeyecek kadar akıllı bir adamım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği benim açımdan çok önemli. Çünkü dünyadaki bütün eğitim devrimlerine baktım. Hepsinde güçlü bir lider var. Böyle bir liderlikle biz çok güzel çözümler üretiriz" şeklinde konuştu.

"EKONOMİYLE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

Ekonomiyle eğitim sistemi arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi:

Biz Türkiye'de demokrasiyi daha da yeşertirsek ekonomiyle eğitim arasındaki ilişkiyi daha güçlendirmemiz çok zor bir şey değil. Buna hazır bir yapı da var. Buna da başladık zaten. Çok sayıda yeni okul kurduk. Hepsi iş garantili, Türkiye'nin en iyi sektörlerinde meslek liseleri. 3 sene sonra göreceksiniz ki Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimde büyük bir hamle yeşerecek ve insanların algısı yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Lise mezunu çocuklarımızın hemen iş hayatına atılıp Türkiye'ye erken katkı sağlama imkanları olacak.

- İstanbul