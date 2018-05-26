Bakan Zeybekci: "Sonlarının Yaklaştığını Biliyorlar"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurda yaşanan artışta manipülatörlerin devrede olduğunu işaret ederek, "Panik içindeler biliyor musunuz? Sonlarının yaklaştığını biliyorlar, manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının geldiğini bildikleri için son denemeleri ile bunu da Türkiye'de bir rant, Türkiye'nin şöyle yeniden bir kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler tabi ki" dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli'de, Makine Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da katıldığı toplantıda Bakan Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaparak, seçimler ile birlikte hayata geçecek olan yeni sistem ile koalisyonlar döneminin biteceğini anımsattı. 16 Nisan referandumun Türkiye'ye getirdiği çok önemli bir özelliğin olduğunu aktaran Bakan Zeybekci, "Artık koalisyonlar dönemi bitti. 'Onlar veriyorsa benden 5 fazlası' söyleme dönemi bitti. Yani popülist yaklaşımlar dönemi bitti. Ne için? Kıytırık bir koalisyonda kıytırık bir koltuk kapmak için. Kayıtsız ve şartsız yüzde 50+1 almak zorunda başa gelecek olan. Hükümet, iktidar olacak olan yüzde 50+1. Ama asıl olan özellik makul ve milli olan bir muhalefet. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyebilecek hassasiyet ve duyarlılıklara sahip olabilen bir muhalefet anlayışı hakim olacak Türkiye'de. Siyaseti böyle yapmak zorunda artık Türkiye'de herkes. Gerek iktidarı gerekse muhalefeti. Değişti bildiğimiz doğrular değişti. Onun için Türkiye'nin geleceği bu anlamda son derece önemli ve hayırlı" dedi.

"Böyle bir operasyonda maliyet ödeyecek hataları var mı, zayıflıkları var mı Türkiye'nin? Yok"

Konuşmasında ardından kurda yaşanan gelişmelerin nedenlerini anlatan Bakan Zeybekci, Türkiye'ye yapılan döviz operasyonunda ülkenin hata ve zayıflıklarının olmadığını belirtti. Bakan Zeybekci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki, bu kur ne oluyor, neden böyle bir şey oluyor? Her şey yolundaysa neden böyle bir şey yapılabiliyor? Niye Türkiye'ye böyle bir operasyon çekilebiliyor. Türkiye tabi ki haddinden fazla bir dolarizasyon, gerektiğinden fazla bir dolarla ticaret. Ama diğer taraftan da maliyetlerimize etkisi var. Buna müsait mi Türkiye? Kesinlikle müsait değil yani daha doğrusu böyle bir operasyonda maliyet ödeyecek hataları var mı, zayıflıkları var mı Türkiye'nin? Yok. Kısa vadeli borçlar devlet artı özel sektörün borçları 210 milyar dolar civarında kısa vadeli yani 1 yıl içerisinde yerine getirmesi gerektiği mükellefiyetler. Merkez Bankası varlıkları altın dahil artı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve şirketlerine ait olan döviz tevdiat hesaplarındaki döviz miktarı 290 milyar dolar. Buna ihracatçılarımızın yurt dışındaki döviz alacakları hariç yani dahil değil. Yurt dışındaki gerek şirketlerimizin gerekse de bankalarımızın, şahısların varlıkları buna dahil değil."

"Panik içindeler biliyor musunuz?"

Türkiye'de manipülatörlerin olduğunu ve eski dönemlerdeki gibi kanını emmek istediklerini ifade eden Bakan Zeybekci, bu manipülatörlerin yeni gelecek olan sistemdeki ekonomik yönetimden dolayı rahatsız olduklarını ve panik içinde olduklarını dile getirdi. Bakan Zeybekci, "Böyle bir ortanda peki kurla ilgili niye böyle bir şey yapılabiliyor? Niye böyle bir operasyon Türkiye'de gerçekleştirilebiliyor? Bütün bunların bittiği döneme yaklaştığımız için. Artık manipülasyon yapabilecek olanların tamamının bittiği, o eskide kaldığı günlere yaklaştığımız için. Çok daha aktif ve pratik bir ekonomi yönetimi geliyor. Yaklaşık olarak 7 civarında ayrı kurum ve kuruluş ve bakanlık tarafından yönetilen bir Türk ekonomisi yerine çok daha dinamik ve hızlı hareket edebilen yeni bir Türkiye döneminde inşallah bunların olmadığını göreceğiz. Hele hele 24 Haziran ile ilgili gelişmeleri daha doğrusu sonuçları algılamaya başladığı andan itibaren önümüzdeki, yakın gelecekteki süreç içerisinde bunların hepsinin, bu hastalıklardan Türkiye'nin kurtulduğunu göreceğiz. Panik içindeler biliyor musunuz? Sonlarının yaklaştığını biliyorlar, manipülatörlerden bahsediyorum. Türkiye'de sonlarının bittiğini, sonlarının geldiğini bildikleri için yaklaştığını gördükleri için son denemeleri ile bunu da Türkiye'de bir rant, Türkiye'nin şöyle yeniden bir kanının emileceği bir dönem olarak değerlendirmek istediler tabi ki ama bunlarda geçecek inşallah. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin bütün bu sıkıntılardan kurtulduğu sağlıklı bir döneme girdiği bir süreci başlatacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ