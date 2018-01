Bakan Zeybekci, "Siz bu milletin muhalifiniz"

DENİZLİ - Ekonomik Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'ye Necip Fazıl Kısakürek'in sözleri üzerinden yüklenerek, "Bugün bizdeki muhalefetin de alamadığı da bu, muhalefet iktidar partisine karşı muhalefet değil ya siz bize karşı muhalefet değilsiniz, siz bu millete karşı muhalefetsiniz, siz bu milletin muhalifiniz" dedi.

Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. EGS Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye Bakan Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Konuşmasında CHP'ye sert bir dille yüklenen Bakan Zeybekci, muhalefetin iktidar partisine karşı değil millete karşı muhalefet yaptığını kaydetti. Bakan Zeybekci, "Bugün bizdeki muhalefetin de alamadığı da bu, muhalefet iktidar partisine karşı muhalefet, değil ya siz bize karşı muhalefet değilsiniz, siz bu millete karşı muhalefetsiniz, siz bu milletin muhalifiniz. Bunu anlamıyorsunuz siz. Millet size muhalefet görevi verdi mi? Vermedi size millet böyle bir görev. Sizin genetiğinizde var muhalefet her şeye muhalefet. İktidara muhalefet, millete muhalefet, maneviyata muhalefet, bu milletin ordusunun seferine muhalefet, ordunun zaferine muhalefet her şeye muhalefet. Geçenlerde bütçe konuşması sırasında bunu söyleyince birisi kudurdu böyle mecliste, üstat Necip Fazıl Kısakürek öyle diyor 16 Nisan 1956 yılındaki Büyük Doğu Dergisi'nde yazıyor, 60 yıl önce diyor ki, 'bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürme hırsı ile vatanı düşürmeye bile razıdır.' O gün ki muhalefet kim? 1956 yılında Demokrat Parti'nin karşısındaki, Adnan Menderes'in karşısındaki kim? Bugün muhalefet kim? Milletin muhalifi bunları bizim değil. İlelebet ezelen bunlar muhalefet. Kısakürek söylediği söz ile yerden göğe kadar haklıdır. Ana muhalefetin CHP'nin Grup Başkan Vekilinin mecliste söylediği söz kayıtlarda var 'dünyanın en doğru işini de yapsanız size doğru yaptınız' demeyeceğiz. Demeyin de zaten siz aferin deyip sen beğendiyse kesin yanlış bir şey vardır orada."

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan kongre sonrası Uğur Gökbel, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı oldu.