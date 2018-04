Bakan Zeybekci: "Sarayları Neden Başlarına Yıkmadınız?"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, göstermelik de olsa Suriye'ye müdahale edildiğini belirterek, "Milletin vicdanı soruyor. Öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız?" dedi.

Çeşitli toplantılar ve açılışlara katılmak üzere sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Nihat Zeybekci, ilk olarak AK Parti Edremit Kadın Kolları Başkanlığının olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Zeybekci, Van'ın bir turizm şehri olduğunu belirterek, "Van, bölgenin merkezidir. Van, İran başta olmak kaydıyla bu bölgenin ticaret, kültür, eğitim, sağlık ve turizm merkezidir. Binlerce yıldan beridir bu böyle. Onun için bu merkeze gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. Sadece nevruzda İran'dan Van'a gelen turist sayısı 200 bindir" dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini de dile getiren Zeybekci, şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, size çok özel bir mesajım var. Türkiye olarak erkeklerin ekonomiye katkısında dünya standartlarındayız. Biz geldiğimizde erkek nüfusumuzun yüzde 70'inin iş gücüne katlımı vardı, kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı ise yüzde 20'ydi. Şimdi kadın kardeşlerimizin iş gücüne katılımı yüzde 34. Kadınlarımızda tam iki katına çıkarabileceğimiz bir mesafe var. Ekonomimiz için bu önemli. Türkiye olarak kalıcı bir şekilde eğer dünyada ekonomi alanında destanlar yazmak istiyorsak, siz değerli kadın kardeşlerimize ihtiyacımız var. Dünya bir ekonomik yarışa girdi. Dünyada bir teknoloji devrimi yaşanıyor. Dünyada 3 sene önceki bütün doğrular bugün yanlış haline geldi. Eminim ki bugünkü doğrular da 3-4 sene sonra hemen hemen tamamı yanlış haline gelecek. Türkiye bu değişime en iyi cevap veren ülke haline geldi."

"15 Temmuz bir işgal girişimidir"

15 Temmuz'u hiçbir zaman darbe girişimi olarak nitelendirmediğini dile getiren Zeybekci, "15 Temmuz bir işgal girişimidir. Neden işgal girişimiydi? 15 Temmuz'dan önce bu bölgede bir hazırlık yaptılar mı? 7 Haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimin duygularını, kimliklerini, hassasiyetlerini sömürerek siyaset yaptığını ve onları savunduğunu iddia eden bir parti, eline saz verilerek türkü söyletip Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, TBMM'de siyaset yapacağına, bu milletin huzurunda söz verdi mi? Verdi. Benim kardeşlerim de Türküyle, Kürdüyle hep beraber bunlara oy verdi mi? Verdi. Başımızın üzerinde yeriniz var, madem siz bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine bağlı kaldığınızı söylediniz, 'buyurun' dedi mi? 80 milletvekili verdi mi? Yüzde 13'ün üzerinde oy verdi mi? Verdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra hep birlikte gidip TBMM'de yemin ettik. Bunların sahipleri, bunların iplerini ellerinde tutanlar dediler ki 'siz ne yapıyorsunuz, biz Suriye'de, Irak'ta hazırlık yaptık. Siz de içeriden.' Temmuz ayında bunlar çukur terörünü başlatmadılar mı? Kardeşi kardeşe kırdırtmaya kalkmadılar mı? Bunların sahipleri aynıdır. 12 Eylül'den önceki sahipleri de aynıdır. 12 Eylül'den sonra başımıza bela edilen tüm terör örgütlerinin sahipleri aynıdır. Aynı gayrimeşru ilişkinin gayrimeşru peydahlamalarıdır. Son ümit olarak da 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etme girişimiydi. Basit bildiğimiz darbe girişimleri değildi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na tepki

"Siyasete olan saygımdan dolayı CHP'ye bir şey demiyorum" diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu memlekette yüzde 50 artı 1'e ulaşma ihtimali bir hayal, bir rüya olarak bile olsa var mı? Mümkün değil. Peki ne yapıyor şimdi? Son 4-5 haftadan beri inanın freni az daha tutmasa sinkaflı küfürler dahil olmak üzere her şeyi yapacak. Çünkü başka ihtimali kalmadı, başka şansı kalmadı. İstiyor ki bu hırçın terbiye sınırlarını aşan, bir şekilde bizim değerlerimizle bağdaşmayan hakaret siyasetini devam ettirsin ki oradan başına bir şey gelsin. İnanın bunlar siyaset uğruna her şeyi yapar. Gözümüzün içine baka baka iftira atarlardı. Yakalardık, neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğumuzda ise 'siyaset yapıyoruz' derlerdi. Bu münafıklığın alametlerindendir. Bizde bunun için AK Parti olarak yola çıkarken şunu söyledik; söz söyledik mi doğru söyleyeceğiz, biz söz verdik mi tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz. Onun için başımız dik."

"Göstermelik de olsa müdahale ettiler"

"Bu coğrafyada bu aziz millet olmasaydı, bu vatanın evlatları olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı neler olurdu bir düşünün" diye soran Zeybekci, "Bu coğrafyanın çadır direği Türkiye'dir. Onun için bize saldırıyorlar. Bu çadır direğini de ayakta tutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için bu direk ilelebet ayakta duracak. 7 düvel bir araya gelmiş. Bütün etrafımızdakilere bakın. Oklarında kim var, Türkiye var. Öyleyse doğru ülke Türkiye'dir. Doğru adam da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bir komedi tutturmuşlar gidiyorlar. Suriye'de 1 milyonun üzerinde insanı katlettiler. Yaklaşık 10 milyon insan da yerinde oldu. Kim yaptı bunu? Oradaki zalim ve zalimler. Kim göz yumdu? Bugüne kadar göz yumanlar orada. Feryat eden Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eyvallah, kimyasal silah önceden de kullanıldı, şimdi de kullanıldı. Göstermelik de olsa müdahale ettiler. Milletin vicdanı soruyor, öteki silahlarla katletmek serbest mi? Masumları katletmek serbest mi? Kimyasal silah kullanıldığı için cezalandırdınız. Madem cezalandıracaktınız, sarayları neden başlarına yıkmadınız? Neyse bu konuda fazla konuşmayacağım. Milletin vicdanı bunu kaydetti. Bu aziz millet onlara diyor ki not et ve tarih bunun hesabını mutlaka soracak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman en önde gidecek. Bilimde, teknolojide, ekonomide, her yerde bu tuzaklara düşmeyecek" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra Van Valiliğine geçti. - VAN