Bakan Zeybekci: "Onun Duası O Demek"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamının 400 milyar dolar olduğuna' dair açıklamasının sorulması üzerine "Onun duası o demek" şeklinde cevap verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun, 'Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamının 400 milyar dolar olduğuna' dair açıklamasının sorulduğu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Onun duası o demek" diyerek cevap verdi.

Türkiye'nin kısa vadede nakde çevrilecek varlıkları ile borcunu kapatıp fazla veren bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci, "Onun duası demek o. 'Türkiye'nin keşke kısa vadede borcu 400 milyar dolar borcu olsa, Türkiye bunları ödeyemese, Türkiye temerrüde düşse', oda herhalde sevinecek garibim. Bizim toplam kısa vadeli kamu ve özel sekter toplam borç tutarı, maksimum 210 milyar dolar, Merkez Bankası stokları ve döviz tevdiat hesapları toplamı Türkiye'nin 295 milyar dolar kısa vadeli. Yani kısa vadeli borçlar bir yıllık vadeli, diğer taraftan da derhal nakde çevireceğimiz rakamlara baktığımızda 295 milyar dolar, bunun içinde Türkiye'deki ihracatçılarımızın, yaklaşık olarak yüzde 25 seviyesindedir o yurt dışı alacakları buna dahil değil, müşterilerden alacakları buna dahil değil. Artı bankalarımızın ve Türkiye'deki şirketlerimizin yurt dışı varlıkları hesapları da buna dahil değil. Dolayısı ile hep bunu söylüyorum, Türkiye'yi tek başına bir şirket olarak düşünecek olursak, borçları ve alacakları yani döner varlıkları, borçlarını karşılayacak en kısa vadede nakit olarak ortaya koyduğumuzda fazla veren bir ülke, dolayısı ile bu kur ile ilgili yaşanan bu spekülatif sıkıntının tek bir amacı var, tek bir kaynağı var TemelKaramollaoğlu'nun duaları herhalde, öyle olmasını istiyor" dedi.

Zeybekci'den Necip Fazıl'dan alıntı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, muhalefete Necip Fazıl Kısa Kürek'in sözü ile cevap verirken amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek olduğunu belirterek, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek öyle demiş, 16 Nisan 1956 tarihinde Büyük Doğu dergisinde bir yazısında diyor ki 'Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme adına, ülkeyi, vatanı düşürmekten imtina etmez, kaçınmaz' diyor. Onların tek bir derdi var. Dünyada ve yahutta bir çok odağında derdi olduğu gibi, Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek, dolayısı ile Türkiye'yi düşürmek. Türk İslam Coğrafyası'nın çadır direği olan Türkiye'ye saldırıların ortak bir birlikteliği var artık. Bunun için biz, bu millet, bu aziz milleti bu dualı millet, Türkiye'nin ve gelecek nesillerimizin, gelecek Türkiye'sini garanti altına mutlaka alacaktır" şeklinde konuştu.

"Almanya IMF'ye başvurabilir"

Bir basın mensubunun 'Alman basınında yer alan Türkiye'nin IMF'ye borç için başvurabileceği' şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine konuşan Bakan Zeybekci, "Temel Karamollaoğlu'nun duaları gibi bir şey bunlar. Şu anda Türkiye'nin bunu gerektirecek zerre miktarda bir şey yok. Almanya belki başvurabilir de Türkiye'nin öyle bir derdi yok şu anda. Borçlanma yapılarına baktığımız zaman, kamu borçları, kamu borçlarının milli gelire oranı, bunlara baktığımız zaman Avrupa'nın 28 ülkesinin 25'inden daha iyiyiz. Avrupa'nın 28 ülkesinin eğer diğerlerinin böyle bir sıkıntısı varsa, onları bilemeyiz ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Onların duası kabul olmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Çok sert tedbirler alınacak

Bir basın mensubunun vergi affı, bazı alacakların yapılandırılması hakkındaki sorulara cevap veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeyekci, imar affının ardından, çok sert tedbirlerin geleceğini belirtti. Bakan Zeybekci, kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların Türkiye için gurur duyulacak bir şey olmadığını da kaydetti.

Bakan Zeybekci, "İmar affı, yeniden yapılandırma, vergi barışı gibi tüm uygulamalar, bir daha başlamak, yeniden başlamak ve kayıt dışı olan piyasada kayıt dışı olarak faaliyette bulunan şirketleri ve imkanları kaynakları ve rakamları piyasa çekilmesi kayıt altına alınması, normalizasyonu vergi barışı. Bu tabii ki imar affıyla ilgilide aynı şekilde olacak, imar affı gerçekleştikten sonra, çok sert tedbirlerde gelecek. Bundan sonra kaçak yapılarla ilgili bu çalışmaları da inşallah seçimden hemen sonra hükümet olarak da, AK Parti olarak da bunları uygulamaya koyacağız. Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, bunun cezai tedbirlerinin de olabildiğince, hakikaten kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların olmuş olması, Türkiye için pek gurur duyulacak, sevinilecek bir şey değildir. İlerleyişlik veya modern bir toplum göstergesi asla değildir tam tersidir. Onun için bütün bu vergi barışı, yeniden yapılandırma, imar affı gibi uygulamaların tamamının bir kere yeniden bir beyaz sayfa açmak, yeniden hayata başlamak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ