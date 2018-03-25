Bakan Zeybekci: "Milli Menfaatlerimiz İçin Bir Araya Geldik"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile muhalefetin de değişeceğini belirterek, "Güçlü muhalefet gelecek. Bir araya gelebilen ve millet menfaatinde uzlaşabilen güçlü menfaat gelecek ama bu Kılıçdaroğlu zihniyetiyle değil." dedi.

Bakan Zeybekci, partisinin Pamukkale ve Merkezefendi ilçe teşkilatları kadın ve gençlik kolları ortak toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki toplantıda Türkiye'nin son 16 yılda geçirdiği süreçler hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci, "artık başı dik, güçlü ve çizilen haritaların içinde kalan değil, haritayı çizen bir konumda" olduklarını söyledi.

Bu ülkeye ve millete kastedenlere karşı verilen mücadeleye dikkati çeken Zeybekci, "Millet olmasaydı inanın bunların hiçbirisi gerçekleşmezdi. Çanakkale'de nasıl yedi düvel saldırdıysa bugün Suriye ve Irak sınırında aynı düzen saldırıyor. Bugün Afrin ve İdlib'de teröristlere dünyayı dar eden aslanlarımız aynı Çanakkale'deki aslanlarımız ama imkanları daha geniş. Elleri daha uzun. Düşmanları yerle bir edip gidiyorlar." dedi.

Zeybekci, bu mücadelede bir an bile gevşemeyeceklerini ve boşluk bırakmayacaklarını, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de uzlaşmayı ve "mevzubahis Türkiye ise gerisi teferruattır" anlayışını hakim kılacağını dile getirdi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bir araya gelinecek ve birlikte olunacak. Şimdi milli menfaatlerimiz için bir araya geldik. Söz konusu bayrak, vatan ve devletse bir araya geldik ama muhalefetin zihniyetine ve genetiğine aykırı. Milletin menfaati için bir araya gelebilmek onların zihniyetine aykırı. Yapamazlar. Bakın bu yeni sistem muhalefeti değiştirecek bir sistem. Güçlü muhalefet gelecek. Bir araya gelebilen ve millet menfaatinde uzlaşabilen güçlü muhalefet gelecek ama bu Kılıçdaroğlu zihniyetiyle değil. Bilmiyor ve anlamıyorlar. Türkiye koalisyonlardan kurtuldu artık. Boşuna heveslenme, kapı arkasında bekleyerek 'Kıytırık bir koalisyonu bir yerinden yakalayabilir miyim' diye bekleme. Artık o kapıdan çıkmıyoruz, başka kapılardan çıkıyoruz."

Büyüme ve ihracat

Zeybekci, Türkiye ekonomisi hakkında "Büyüyemez" diye yorum yapanlara inat geçen yıl G20 içinde en hızlı büyüyen ülke olduklarını, ihracatta da şubatta 159 milyar dolarlara geldiklerini, yıl sonunda 170'li rakamların başlayacağını ifade etti.

Büyümede de 2018'de tahminlerin üzerinde sonuçlar elde etmeye devam edeceklerine işaret eden Zeybekci, yatırım teşvik belgesiyle verdikleri parasal destek tutarının geçen yıl yüzde 81 arttığını, yüksek cari açık verilen alanlarda büyük yatırımlar yapılacağını bildirdi.