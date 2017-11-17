Bakan Zeybekci: "Kura Müdahale Etmemek Lazım"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kurla ilgili hep söyledik; müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka halledecektir" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen 'Kadın Girişimciler Uluslararası 2'nci Konferansı'na katıldı. Bakan Zeybekci, kurla ilgili olarak "Müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka halledecektir" dedi.



Toplam yönetici pozisyonlarının içindeki kadın yöneticilerin oranının artırılması gerektiğini belirten Zeybekci,"Kadınlarımızın ekonomiye dahilini şu şekilde değerlendirebiliriz. Kadınların iş gücüne katılımını giderek artırabiliriz. Toplam yönetici pozisyonlarının içindeki kadın yöneticilerin kadın oranını artırmalıyız. Kadın girişimcilerimizin sayısını da artırmalıyız. İşte bu üç formülü destekledikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize söylediği muasır medeniyet hatta daha ilerisine geçmek üzere yola çıkabiliriz. Bunu başara biliriz" şeklinde konuştu.



"Kadın kollarının kalkması gerekir"



Bakan Zeybekci, siyasi partilerdeki kadın kollarının kalkması gerektiğini söyleyerek, "Yapılması gereken diğer bir şey ise Türkiye'de eğer bir noktaya gitmek istiyorsak önce ve öncelikle siyasi partilerimizde ki kadın kollarının kalkması gereklidir. İkincisi sivil toplum kuruluşlarındaki kadın kollarının kalkması gerekir. Siyasi partilerde erkek kolları var mı? Öyleyse neden kadın kolları var? İnşallah Türkiye buraya doğru gidecek mutlaka ve mutlaka bence çok önemli bir aşım olacaktır" ifadelerini kullandı.



Kadın girişimcilere müjde



Bakan Zeybekci, kadın girişimcilere bir de müjde verdi. Zeybekci'nin açıklamalarına göre bakanlık, kadınların ağırlıklı olduğu ihracat firmalarının e-ticaret sitelerine üye olma noktasında ortaya çıkan masrafların yüzde yüzü karşılayacak. Zeybekci, "Ülke olarak topyekün gelişmek istiyorsak kadın girişimci sayısını mutlaka artırmamız gerekiyor. İstatistiklere göre Ağustos 2017 itibari ile 4 milyon 800 bin girişimci var. Bu rakamın 800 bin'i yaklaşık olarak yüzde 17'si kadın. Sadece son bir yılda kadın girişimci sayımız yüzde 18 artmış. Bakın bu çok önemli bir başarıdır. Ben değerli bakanıma ve hükümetimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir yılda yüzde 18 kadın girişimci sayısının artması gelecekle ilgili hakikaten ümit, varolmamızın da gerektiğini düşünüyorum. Bu sene hükümet olarak almış olduğumuz bir kararla Türkiye'deki yaklaşık olarak 68 bin civarındaki ihracatçılarımızın 10 bin tanesini yıl sonu itibari ile e-ticaret sitelerine üye yapıyoruz. Bununda yüzde 80 masraflarını da ekonomi bakanlığı olarak yani hükümet olarak karşılıyoruz. Yüzde 20'sini de kıymeti olsun diye ihracatçımızın karşılamasını istiyoruz. Bugün sizin talebiniz üzerine kadın ihracatçılarımızın, kadın ağırlığı olan tüm şirketlerimizin elektronik ticaret sitelerine üyeliklerinin yüzde yüzünü karşılıyoruz" ifadeleriyle bu müjdeyi verdi.



"Kura dokunmamak lazım"



Ekonomiyle ilgili 5 sene önce doğru olan her şeyin bugün yanlış olduğu durumların yaşandığını aktaran Zeybekci, "Eleştirilenlerden bir tanesi de enflasyon ve kurlar. Bunlar bir vücudun bazen rahatsızlandığında verdiği tepkiler diyelim buna inşallah 2018'de enflasyonla ilgili hissedilir iyileşmeleri yaşayacağız" diye konuştu.



Zeybekci kurla ilgili olarak ise "Tamamen spekülatiftir. Türkiye'nin bir yıllık geleceği ile ilgili toplam özel sektör ve kamu borçları anlamında baktığınız zaman mükellefiyetlerini yerine getirmesi garanti altındadır. Hiçbir sorunu yoktur. Bunların olduğu ortamda algıyla ilgili bir sıkıntı var. Spekülasyonla ilgili sıkıntılarımız var. Hep şunu söyledik; müdahale etmemek lazım, dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka halledecektir" dedi. - İSTANBUL