Bakan Zeybekci: "Koalisyon Diye Bir Hastalığı Türkiye Tamamen Ortadan Kaldırdı"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız." dedi.

Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, Ramazan ayının önemine değinerek, Ramazan'ın bedava olan güzelliklerin hatırlandığı bir ay olduğunu söyledi.

İftara katılan Sudanlı bakanlara teşekkür eden Zeybekci, DEİK'in kendileri için önemine işaret etti.

Türkiye'nin büyümesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "muasır medeniyet" seviyesinin çok daha ilerisine gitmesi için özel sektörün önemli olduğunu dile getiren Zeybekci, dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün sonucunda her sene farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu anlattı.

DEİK'in yeni yapılanmasının bu anlamda mühim olduğunu belirten Zeybekci, Kurul'un görev ve tanımları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Zeybekci, ülkeler için siyasetin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkede siyaset olmazsa bilin ki hiçbir şey çözülmez. Yıllarca siyaseti ülkede en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. Bilerek yaptılar bunu, en az güvenilen kurum TBMM, en az güvenilen kişi siyasetçiydi. Türkiye bu milletin feraseti, cesareti ile hepsini tek tek aldı, geçti. Geçen sene bugünlerde 16 Nisan'da demokrasimizin belki en önemli devrimlerinden biri gerçekleşti. Türkiye bir hastalıktan kurtuldu, koalisyon diye bir hastalığı Türkiye tamamen ortadan kaldırdı.

16 Nisan'dan sonra gelen 24 Haziran seçimleri ile bu biraz daha oturacak yerine, sonraki dönemde de devam edecek. Türkiye'de artık yüzde 50 artı 1'i almak zorundasınız. Siyaset sadece çamur atmak, iftira atmak, 'Çamur at izi kalsın.' mantığından da çıkıyor. İktidar ve muhalefet iki güçlü kanat gibi 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' diyebilen bir anlayışla siyaset yapacaklar."

Bu durumun, ekonomi ve demokrasinin öngörülebilirlik adına aradığı özelliklerin en önemlileri arasında yer aldığına dikkati çeken Zeybekci, 24 Haziran'da kesintisiz, güçlü iktidarlar döneminin başlayacağını söyledi.

Ülkenin menfaatleri adına muhalefet yaparken de yapıcı muhalefet döneminin geleceğini anlatan Zeybekci, artık siyasette konsolidasyon dönemlerinin başladığını aktardı.

"Üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz"

Siyasetteki son dönemeçten geçerken her türlü spekülasyon, provakasyon, manipülasyonun yapıldığı bir dönemden de geçildiğini belirten Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz ihanetine rağmen 2016'nın son çeyreğinden itibaren üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz. 2017'de yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve bu büyümeyi de özel sektör yatırımları, üretim ve ihracata dayalı gerçekleştirmişiz. Bu ay, Mayıs dahil olmak üzere, 20 aydan beri ihracatını kesintisiz şekilde artıran, gelecekte de artırmaya devam edecek bir Türkiye'yiz.

Bütçe açığı geçen sene yüzde 1,5'la Avrupa'nın tamamından daha iyi durumda bir Türkiye. 2018 Haziran'da yüzde 7,5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru, onunda üzerine çıkmayı başaracağız."

"Turizm gelirlerinde 2018 yılında yüzde 35'in üzerinde bir artış bekliyoruz"

Turizm gelirlerinde 2018 yılında yüzde 35'in üzerinde bir artış beklediklerine dikkati çeken Zeybekci, 3 milyonun üzerinde İngiliz vatandaşının bu yaz Türkiye'de tatilini yapmak için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.

Zeybekci, Almanya ve Rusya'nın Türkiye'de tatil yapmak üzere 5 milyonun üzerinde turistle birbiri ile yarıştığına dikkati çekti.

Spekülatör kelimesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, şunları söyledi:

"Spekülatör Latinceden gelen bir kelime. Roma İmparatorluğu döneminde, karşı ordunun içine Roma Ordusu ajan gönderir, Roma Ordusu'nun ne kadar muhteşem, askerlerinin, silahlarının ne kadar çok olduğu ile ilgili spekülasyon yapar karşı tarafın moralini bozarmış. Türkiye ile ilgili rakamlar ortada.

Yurt dışına kaçmış olan bir gazeteci bozuntusu Türkiye'de kurla ilgili hükümet ya da iktidar ya da seçimlerle ilgili bağlantı kurmaya çalışıyor. Hiç boşuna heveslenme, senin salyaların akacak, hevesin de kursağında kalacak. Türkiye ekonomisi o kadar muhteşem, büyük ve derinliği olan bir ekonomi haline geldi ki, bu, bir zamanlar bilinmeyen suda kopan fırtınalardan sallanan ekonomi değil artık."

Zeybekci, "24 Haziran yaklaştıkça daha da rahatlayacak. Resim ortaya çıkmaya başladıkça, spekülatörlerin ümitlerini keserek bu işleri bıraktıklarını, belki yavaş yavaş da bize katıldıklarını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Bakan Zeybekci konuşmasının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.