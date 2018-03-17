Bakan Zeybekci, Karadağ Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, babası Muhammed Karadağ'ı toprağa veren Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın Denizli'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, babası Muhammed Karadağ'ı toprağa veren Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın Denizli'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen "AK Belediyeler 2019 Yolunda" toplantısının ardından Çardak ilçesine geçen Bakan Zeybekci, Karadağ ailesinin Söğüt Mahallesi'ndeki evine gitti.
Evin yanında kurulu taziye çadırına geçen Zeybekci, Borsa Başkanı Karadağ'a taziyelerini iletti.
Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhammed Karadağ'ın cenazesi Çardak ilçesi Söğütköy Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verilmişti.