Bakan Zeybekci, "En güvendikleri dağ 'alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedikleri dağ, bugün alındı"

DENİZLİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Zeytin Dalı Harektan'nda stratejik önem sahip Burseya Dağı'nın alınmasına ilişkin, "Benim Mehmedimin önüne bu güne kadar hangi betonlar dayanmış ki? En güvendikleri dağ "alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedikleri dağ bugün öğleden sonra saat 14.00 sularında yerle bir edilip geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler geçtiler" dedi.

Bakan Zeybekci, AK Parti Denizli Pamukkale 2. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. EGS Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye Bakan Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı 24. dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Yüksel yaptı.

Kongrenin açılış konuşması yapan Bakan Zeybekci, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden ABD'ye yüklendi. Konuşmasında Burseya Dağı'nın alınmasına değinen Bakan Zeybekci, "Oradaki o hainler onların ağababaları onları, onları besleyenler, onları oraya dikenler betonlardan siperler yapmış, çeliklerden siperler yapmışlar görüyoruz. Benim Mehmedimin önüne bu güne kadar hangi betonlar dayanmış ki? hangi, çelik dayanmış ki? Hepsini yerle bir ettiler gittiler. En güvendikleri dağ 'alınamaz, geçilemez, yapılamaz' dedikleri dağ bugün öğleden sonra saat 14.00 sularında yerle bir edilip geçildi. Aslanlarımız oradan deldiler geçtiler. Hedeflerine kadar gidecekler bunu açıkça söyledik. Bizi oyalayıp durdular 'Fırat'ın Batısı'na geçmesinler bunlar' dedik, 'tamam geçmeyecekler' dedikleri, orası temizlenecek. Mümbiç temizlenecek, Türkiye'nin güneyinde sınırlarımızın tamamında Türkiye'ye yan bakan bütün o leş kargalarının, akbabaların yuvaları yerle bir edilecek, onlarda geldikleri yerlere gönderilecek hep beraber" dedi.

"Sen merak etme, kimseden de buyruk almadık"

"Bu millet nereye, ne zaman ne şekilde gireceğini iyi bilir, ne zaman çıkacağını da gayet iyi bilir" diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Görüyoruz her milletten soysuz var orada şuanda. O hani ahkam kesenlerin her milletten Amerikan vatandaşı var. Alman vatandaşı var. İngiliz vatandaşı var. Avusturya vatandaşı var, her renkten var. Çanakkale'deki gibi her renkten var. 'hani Türkiye oraya hızlı bir şekilde girsin de, çıksın da sonra ayrılsın da' 10 bin km mesafeden geleceksin seni hiç ilgilendirmeyen bir konuda sen orada benim kuyumu kazacaksın ondan sonra karşıma geçeceksin pişkin pişkin diyeceksin ki 'buradan bir an önce çık.' Bu millet nereye, ne zaman ne şekilde gireceğini iyi bilir, ne zaman çıkacağını da gayet iyi bilir. Sen merak etme, kimseden de buyruk almadık, kimseden de buyruk almayacağız bundan sonra."