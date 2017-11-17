Bakan Zeybekci'den Kadın Girişimcilere Müjde

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak e-ticaret sitelerine üyeliklere yüzde 80 oranında destek verdiklerini belirterek, "Bugün sizin talebiniz üzerine kadın ihracatçılarımızın, kadın yöneticisi veya ağırlığı olan tüm şirketlerimizin elektronik ticaret sitelerine üyeliklerinin yüzde yüzünü karşılıyoruz." dedi.



Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen "Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı"na katıldı.



Tüm doğanın, üretkenlik ve yaratıcılık üzerine kurulu olduğunu aktaran Zeybekci, "Doğanın ve insanın ürünü olan ekonomi de bu yüzden yaratıcılık ve üretkenlik üzerine kurulu. Bu nedenle, kadınlarının üstün yanı olan üretkenliği ve yaratıcılığından gelen gücünü ekonomimize entegre etmeliyiz." diye konuştu.



Zeybekci, kadınların iş gücüne katılımı, toplam yönetici pozisyonları içindeki kadın yönetici oranı ve kadın girişimcilerin sayısının artırılmasıyla kadınların ekonomiye dahil edilebileceğini ve böylece zengin ülkelerden biri olunabileceğini söyledi.



Bu üç formülü destekledikçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılabileceğine işaret eden Zeybekci, "Türkiye'de öncelikle siyasi partilerdeki kadın kollarının, sonra sivil toplum kuruluşlarındaki kadın kollarının kalkması lazım. Siyasi partilerde erkek kolları var mı? Öyleyse niye kadın koları var?" şeklinde konuştu.



Zeybekci, 2004 yılında erkeklerin iş gücüne katılım oranının yüzde 70,3 iken Ağustos 2017 itibarıyla bu oranın yüzde 73,5'e yükselerek 3,2 puan arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranına baktığımızda 2004 yılında yüzde 23,3 olan oranın 2017 Ağustos'unda yüzde 34,3'e yükseldiğini görüyoruz. Erkeklerin 3 puan artarken, kadınlarda 11 puanlık artış var. Yüzde 73'e kadar daha 40 puan var. Düşünsenize bu 40 puanın içinde değerlendiremediğimiz, ülke olarak kullanamadığımız ne kadar müthiş beyinler ve ne kadar büyük imkan var. Bunları değerlendiremedik ama ümitvarız."



2003 yılında Türkiye'de çalışan kadın sayısının yaklaşık 5,9 milyondan Ağustos 2017 itibarıyla yüzde 49,1 artarak 8,8 milyona ulaştığını vurgulayan Zeybekci, "Son on yılda kadın istihdamındaki artış erkek istihdamındaki artışın 2,5 katından daha fazla olmuş. Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum, üniversite mezunu kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 73,1 seviyesinde. Burada erkek oranını yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "4 milyon 800 bin girişimcinin yüzde 17'si kadın"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Limak İnşaat tarafından 2016 yılında sözleşmesi imzalanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasında görev alan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'den bahsederek, şunları söyledi:



"Bu projenin başında bir Türk kadını var. Ebru hanım, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin Kuveyt'e taşınması projesinin bir parçası. Bizi karşılayan Türk çalışanların olduğu bölümde en önde kendilerine özgüvenle duran mühendis kızlarımız. Kuveyt çöllerinde muhteşem bir projeyi Türk mühendis kızlarımız yapıyor. Onun için onları ve onlara inananları tebrik ediyorum. Bizim kızımızın, bizim kardeşimizin o ülkede iş dünyasında en saygın biri olması bizi gururlandırdı. Herkes 'bunu Ebru hanıma soralım' diyordu. Ebru hanıma da onu bu kadar övdüğümü mutlaka iletin."



Ülke olarak topyekün gelişmek isteniyorsa kadın girişimci sayısının muhakkak artırılması gerektiğinin altını çizen Zeybekci, "İstatistiklere göre Türkiye'de Ağustos 2017 itibarıyla 4 milyon 800 bin girişimci var. Bu rakamın 800 bini yani yaklaşık yüzde 17'si kadın girişimci. Son 1 yılda kadın girişimci sayımız yüzde 18 artmış. Bu çok önemli bir başarı. Bu rakam gelecekle ilgili ümitvar olmamızı gerektiriyor. Bu artış oranı bu alanda hedeflerimize ulaşacağımızın göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.



- "Eximbank'ın çalışmasını isteyeceğiz"



Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak e-ticaret sitelerine üyeliklere yüzde 80 oranında destek verdiklerini belirterek, "Bu sene hükümet olarak almış olduğumuz bir kararla Türkiye'deki 800 bin civarındaki ihracatçımızın 10 bin tanesini yıl sonuna kadar e-ticaret sitelerine üye yapıyoruz. Bunun da yüzde 80 masraflarını Ekonomi Bakanlığı yani hükümet olarak karşılıyoruz. Yüzde 20'sini de ihracatçımızın karşılamasını bekliyoruz. Bugün sizin talebiniz üzerine kadın ihracatçılarımızın, kadın yöneticisi veya ağırlığı olan tüm şirketlerimizin elektronik ticaret sitelerine üyeliklerinin yüzde yüzünü karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Zeybekci, "Biraz önce konuşurken aklımıza şu da geldi; acaba biz Eximbank ile ihracatçı kadınlarımız için bir farklılık yapabilir miyiz? Değişik bir şey yapabilir miyiz noktasında Eximbank'ın çalışmasını isteyeceğiz. Kadınlar için bir şeyler yapmamız lazım." dedi.



- "Halı dokumacılığını büyük bir destekle ayağa kaldıracağız"



15 Temmuz işgal girişimi ve sonrasında yapılan çok büyük algı operasyonuna rağmen 2016 yılında yüzde 3,2 büyüme, ihracat da dünya yüzde 4 aşağı inerken, Türkiye'nin yüzde 0,8 düşüşle hemen hemen sabit kaldığına işaret eden Zeybekci, 2017'nin ilk yarısında yüzde 5,1 büyüme ile tüm dünya ülkeleri tarafından dikkati çektiğini anlattı.



Zeybekci, Türkiye'nin 3. çeyrekte büyüme açısından OECD ülkeleri arasında bir numara olacağını vurgulayarak, ülkenin yıl sonunda yüzde 6'nın üzerine çıkan büyümeyi yakalayacağını kaydetti.



Zeybekci, 2017 yılında başlattıkları ihracat, büyüme seferberliğini, bu toplantının sloganı olarak 2017 ve 2018'den itibaren "kadın ihracatı seferberliği" şeklinde adlandırılacağını belirtti.



Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde el dokuması halı ihracatının şu anda 100 milyon doların altına gerilediğine dikkati çeken Zeybekci, "Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde 20-30 bin kırsal kesimindeki halı dokumacılığını hükümet olarak çok büyük bir destekle ayağa kaldıracağız. Türkiye'de halı ihracatı olması gerektiği yere gelecek. Burada elektronik ticaret devreye girecek. Böylece, Türk halıların dünyadaki yerini alacağını düşünüyorum." bilgisini verdi.



Bakan Zeybekci, açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner'e TEMA Vakfı Ağaç Dikme Sertifikası verdi.