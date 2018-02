Bakan Zeybekci Büyüme Tahmini Açıkladı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı büyüme tahminini açıkladı, "İlk çeyrekte yüzde 7,4, üçünçü çeyrekte yüzde 11,1 ve en son çeyrekle ilgili en son tahminiz de şudur, yüzde 7,1 büyüyecek Türkiye toplamda" dedi.

Çeşitli programlara katılıp ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Çorum 5'inci İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Zeybekci, Türk ekonomisinin büyüme tahminini açıkladı. Bakan Zeybekçi, "Burada ilk defa açıklıyorum. İlk çeyrekte yüzde 7,4, üçünçü çeyrekte yüzde 11,1 ve en son çeyrekle ilgili en son tahminiz de şudur yüzde 7,1 büyüyecek Türkiye toplamda. Bütün Türkiye'ye yakışan performans bu. Yıl sonu itibariyle OECD ülkeleri arasında gelişmiş 20 ülke arasında birinci olacak Türkiye. Onlara rağmen, onlara inat. İhracat seferberliği başlattık. Ne için? Daha çok zengin olalım diye mi? Bu millet daha çok zengin olsun ama, Türkiye'nin başı dik dursun. Bırak namerde, merde bile muhtaç olmasın Türkiye. El açan değil, el açılan Türkiye olsun diye. 17-18 aydan beri üst üste ihracaatını artıran Türkiye. 2018'de her ay rekor kıracak" dedi.

'HEDEF TÜRKİYE'

En önemli zenginliğin birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hüzün günü değil. Bugün Şeb-i Arus günü, bugün düğün günü. Biz hainler gibi öldüğünde geberip gidenlerden değiliz. Biz bu dinin evlatları, şehadet şerbetini içen bir milletiz. 7 düvel bir araya geldi mi, geldi. İçimizdeki hainler onlarla beraber oldu mu, oldu. Etrafımızı çevirmeye çalışıyorlar mı, çalışıyorlar. 15 Temmuz ile beraber her an, her yerde soruyorum gençler size, hainlerin oklarının hedefinde hangi ülke var? Hainlerin oklarının hedefinde bu ülkenin lideri, milletin adamı kim var? Şunu asla unutmayacağız. Şunu asla bir kenara bırakmayacağız. En önemli zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz. En önemli zenginliğimiz gençlerimiz. En önemli zenginliğimiz kardeşliğimiz. Kardeşliğimizi asla bir kenara bırakmayacağız. Bakın Türkiye için hep beraber, hep birlikte oldular. DAEŞ'i onlar doğurdu, PKK'yı onlar doğurdu, ASALA'yı onlar doğurdu. Bütün darbelerin arkasında onlar vardı. Hedef, Türkiye idi. Hedef, el öpen Türkiye. Hedef, diz çöken Türkiye. Hedef, kuyruk alan Türkiye. Hedef, bir yerlere bağlı olan Türkiye. Hedef, aman dileyen Türkiye. Hedef, borç alan Türkiye. Hedef, ecdadın bize emanet ettiği bu kültür coğrafyasının yeniden çizilirken, onların çizdikleri haritaları kabul eden Türkiye. Asla kabul etmeyeceğiz. Asla sizin istediğiniz olmayacak."

Bu kültür coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, "İmami Şafii'ye soruyorlar, 'Ya hazret, fitne zamanında, tozun dumana karıştığı, iyinin kötüye karıştığı, kahramanların karıştığı böyle bir ortamda haini nasıl ayırt edeceğiz.' Hazret diyor ki, 'Kolay, böyle zamanlarda iyiyi kötüden ayırmak, haini kahramandan ayırmak kolay.' 'Nasıl kolay' diyorlar, Görmüyor musun ortalığı. Gözlerinizi hainlere çevirin. Hainlerin oklarına çevirin. Hainlerin oklarında kimler varsa, bilin ki o doğru, bilin ki o haklı" diye konuştu. - Çorum