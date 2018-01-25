Bakan Zeybekci: "Bu Operasyon Problemleri Büyüten Değil, Bitiren Bir Operasyondur"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Bu operasyon problemleri büyüten değil, bitiren bir operasyondur" dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Davos temasları hakkında İHA'ya açıklamada bulundu. Bakan Zeybekci, Dünya Ekonomik Forum toplantıları kapsamında Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olan İsviçre ve Lihtenştayn yetkilileriyle bir araya geldiklerini Haziran ayında imzalanacak genişletilmiş EFTA serbest ticaret anlaşmasının tamamlanacağını söyledi. Bakan Zeybekçi, "Türkiye'nin ticaret anlamında EFTA ülkeleriyle çok daha geniş kapsamlı ekonomik entegrasyon sayılacak Türk sanayicisinin ihracatçısına yeni bir ufuk açmış olacağız" dedi.

Türk ekonomisinin artık dünya ile rekabet edecek güce sahip olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk ekonomisi AB ülkeleriyle ve dünyanın en gelişmiş ekonomileriyle rekabet edecek güçtedir. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'mizi bütün sektörlerimizi üretimimizi dünyaya açıyoruz" dedi.

Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nın Suriye'ye değil terör örgütüne yönelik olduğunu, terörle bu zamana kadar yapılan mücadelenin devamı olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin yıllardır kendini çevreleyen terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyeceğini bunu kendisi için bir varlık meselesi olduğunu defalarca açıkladık. Bütün bu açıklamalarda ikili ve ülkeler arası liderlerle görüşmelerde kararlığımızı ortaya koyduk. Türkiye'nin şu anda yaptığı operasyon Türkiye'nin kendi güvenliği için yaptığı bir operasyondur. Bu operasyon o bölgeyi rahatlatacak orada yaşayan Suriyelileri hayatlarını kolaylaştıracak, tekrar kendi topraklarına ailelerine dönebilmelerine vesile olacaktır. Bütün dünya tarafından da bu gözle bakılıyor. Bu operasyon problemleri büyüten değil, bitiren bir operasyondur. Terör örgütlerini oradan def edecek, orayı gerçek sahiplerine açan bir operasyon olduğu için hiçbir yerde gündeme gelmedi" açıklamasında bulundu.

Davos temasları çerçevesinde bu akçam yüzün üzerinde is adamıyla bir araya geleceklerini belirten Bakan Zeybekçi, yarın da ikili görüşmelerde bulunacağını söyledi. - DAVOS