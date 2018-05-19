Bakan Zeybekci'den ABD'nin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Tepki: Sessiz Kalamazdık

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin, "ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık" dedi.

"AMACIMIZ ABD İLE 20-30 MİLYARLIK HEDEFE DOĞRU HIZLI BİR ŞEKİLDE GİTMEKTİ"

Bakan Zeybekci, "Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde bu süreci tamamlayacağız" diye konuştu.

DÜNYADA "EKONOMİDE KORUMACI DÖNEM"

Dünyanın çok hızlı bir şekilde çok farklı bir döneme girdiğini, ekonomide yeni bir korumacı dönemin başladığını anlatan Zeybekci, önceden gelen bu sürecin ABD başkanı Donald Trump döneminde çok büyük bir hız kazandığını ve güçlü hale geldiğini ifade ederek, "Bunun en son örneklerini de demir-çelik ve alüminyumla ilgili ilave gümrük vergileri uygulaması, kısıtlayıcı uygulaması şeklinde ABD tarafından gördük. Demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi konuldu. 8 Mart'ta uygulamaya girdi. Türkiye gibi bazı ülkelerde 8 Mart'ta buna tabi olmaya başladılar, ABD'ye yaptıkları ihracatta. Bazı ülkelere de geçici süreyle ek ilave süreler tanındı." dedi.

"MUAFİYET SAĞLANMASI HUSUSUNDA KENDİLERİNE RİCA ETTİK"

Türkiye'nin bu sürecin başladığı ilk andan itibaren ABD ile temasta bulunduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu: Türkiye ABD'ye 1 milyar 180 milyon dolarlık çelik ve alüminyum ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz yani eksi büyüyoruz. Genel ticarette de biz ABD'ye eksi veriyoruz yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarındaki ithalatımız varken 8,5 milyar dolar civarında ihracatımız var. Bunları da dile getirdik kendilerine. Türkiye'nin demir-çelikle ilgili kapasitesi ve ABD'ye olan ihracatı konusunda da kendilerine görüşlerimizi söyledik. Dialog mekanizmalarını açmaya çalıştık. Türkiye'ye bu konuda geçici süreyle de olsa ilave süre verilmesini ve muafiyet sağlanması hususunda kendilerine de rica ettik. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık bugüne kadar.

CUMHURBAŞKANI, TELEFONDA TRUMPLA KONUYLA İLGİLİ BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞTÜ

Bakan Zeybekci: Bizim istediğimiz ABD ile ticaret hacmimizi geliştirmek, 20-30 milyar dolarlık hedeflere doğru hızlı bir şekilde gitmekti. Bunu yapmak bizim tercihimiz değildi. ABD'nin bu konudaki tutumuna Türkiye olarak sessiz kalamazdık. Biz de gereğini şu an itibarıyla yapmak üzere süreci başlattık. Dilerim ve temenni ederim ki biz süreci tamamlamadan, yani bunu birkaç hafta içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız. Bu süreyi tamamlamadan ABD ile bunu istediğimiz şekilde çözebiliriz diye ümit ediyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Bakan yardımcım şu anda ABD'de. Bazı bölüm ve kesimlerde bu konuları görüşüyor. Biz de bu konuyu zaten kendileriyle görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'la bu konuyu birkaç kere telefon görüşmelerinde de dile getirdi.