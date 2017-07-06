Bakan Zeybekci, AB Komisyonu Heyetiyle Görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi kapsamında ortak ulaştırma projelerinde başarı sağlamanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda uzun süredir gündemimizde olan ve Gümrük Birliği ile bağdaşmayan karayolu kotaları sorununun çözülmesi konusunda ivedilikle çalışmalara başlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zeybekci, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Komiseri Johannes Hahn ve Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc ile makamında bir araya geldi.



Görüşmede tarafların, Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olduğunu, her iki tarafa da fayda sağlayacak sürecin siyasi engellere takılmaması gerektiğini söyledikleri belirtildi. Resmi müzakerelerin bir an önce başlaması yönündeki niyetlerin ifade edildiği görüşmede, atılacak karşılıklı adımlara ilişkin istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.



Açıklamada, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakereleri kapsamında fikir birliği bulunan hususlar şöyle sıralandı:



Yapısal sorunların giderilmesi amacıyla AB'nin Gümrük Birliği ile ilgili karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılım sağlanması



AB'nin serbest ticaret anlaşmalarından Türkiye'nin eş zamanlı yararlanmasını sağlayacak bir mekanizma tesis edilmesi ve karayolu kotalarının kaldırılması



İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında taraflar arasında hizmet ticareti, kamu alımları ve e-ticaret alanlarında liberalizasyon sağlanması, mevcut tarım tavizlerinin de genişletilmesi.



Görüşmede, Bakan Zeybekci'nin AB heyetine ortak ulaştırma projeleri konusundaki hassasiyeti anlatarak, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:



"Gümrük Birliğinin güncellenmesi kapsamında uzun süredir gündemimizde olan ve Gümrük Birliği ile bağdaşmayan karayolu kotaları sorununun çözülmesi konusunda ivedilikle çalışmalara başlanması gerekiyor. Ortak ulaştırma projelerinin başarıya ulaşması önem taşıyor."