Bakan Zeybekci, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Zeybekci, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Zeybekci'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@AACanli) anlık takip edilebilecek.