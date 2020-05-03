Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Uyardı: Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Uyardı: Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Uyardı: Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın
03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:32

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde olduğumuz şu dönemde bazılarımız zaman geçirmek bazılarımız ise işlerine devam edebilmek için yoğun bir şekilde internet kullanmaya başladı.

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde olduğumuz şu dönemde bazılarımız zaman geçirmek bazılarımız ise işlerine devam edebilmek için yoğun bir şekilde internet kullanmaya başladı. İnternet kullanımının ciddi oranda artması ise siber saldırganları harekete geçirdi. Yetkili kurum ve kuruluşlar siber saldırganlara karşı uyarıda bulunurken, kişisel verilerin nasıl korunması gerektiği ile ilgili sürekli bilgi paylaşımlarında bulunuyor. Bir uyarı da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüsü salgını nedeniyle hükümetin kısa çalışma ödeneği gibi pek çok yardım, hizmet sunduğunu belirten Bakan Selçuk, bu durumu suiistimal etmek isteyen kişilerin olabileceğini ifade etti. Selçuk, kişileri kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyardı. Gerekli işlemlerin sadece resmi internet siteleri üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, resmi internet siteleri dışında herhangi başka bir siteden işlem yapmanın ya da cep telefonuna gelen mesajlara, gönderilen e-postalara itibar etmenin tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Resmi İnternet Siteleri Dışında Kişisel Bilgiler Paylaşılmamalı

Siber dolandırıcılar tarafından Bakanlık ve İşkur sitelerinin taklit edilebileceğini belirten Selçuk, resmi internet siteleri üzerinden de istenilen kişisel bilgilerin sınırlı olduğunu, Bakanlık ve İşkur resmi internet sitelerinin kişisel verilerin korunması için güvenli olduğunu ve hiçbir şekilde SMS ya da e-posta yoluyla kişilerden bilgi istenmediğini belirtti.

Yalnızca www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinden işlem yapılabildiğini ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ve İşkur dışında yapılan hiçbir açıklamaya güvenilmemesi gerektiğini, her türlü bilginin resmi internet sitelerinde yer aldığını sözlerine ekledi. Sürekli kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ihlallerin tespit edildiğini hatırlatan Selçuk, kullanıcıların bu konuda çok dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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