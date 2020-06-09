Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programı ertelendi.
09.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:46
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yarın saat 10.30'da katılacağı duyurulan Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programı ertelendi.
Programa ilişkin yeni tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Kaynak: AA