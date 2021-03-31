Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ziyarette bulundu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ziyarette bulundu.

Ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Selçuk, ziyarette şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler ile vakfın çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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