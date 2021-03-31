Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ziyarette bulundu.
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına ziyarette bulundu.
Ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Selçuk, ziyarette şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler ile vakfın çalışmalarının ele alındığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü