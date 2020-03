Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında konuştu Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mercan Seferberliği ile kadınlara kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile-iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mercan Seferberliği ile kadınlara kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile-iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi, kadının ve erkeğin birbirinin rakibi değil refiki olduğu bir anlayışla hareket etmeyi ve kadına yönelik şiddetle birlikte mücadele etmenin hedeflendiğini belirtti.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında konuştu.

Türkiye'nin duruşunun ve hayata geçirdiği her politikanın sadece Türkiye'ye değil, mazlum coğrafyaya da umut olduğunu dile getiren Selçuk, "İşte bu yüzden Afganistan'da, Myanmar'da, Afrika'da, Bosna'da, Suriye'de ve Filistin'de ülkemiz için, mazlumların sesi olan liderimiz için her an dualar edilmekte. Bu coğrafya, geçmişten günümüze, bu duaların ne demek olduğunu gerçekten anlayanlar, şehitler tepesinin boş olmadığını ve boş kalmayacağını bilenler sayesinde vatan vasfını kazanıyor." dedi.

Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara kavuşturmak için SİHA ve İHA'ları üreten mühendislerin, hakkı ve adaleti savunan hukukçuların, kalemiyle mücadele eden yazar ve gazetecilerin, muasır medeniyet seviyesinin üzerinde nesiller yetiştirmeye çabalayan öğretmen ve akademisyenlerin, Mehmetçikleri tedavi eden doktorların, müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandıran sporcuların, Türkiye'nin büyümesi için alın teri döken işçilerin ve kalkınması için yatırım yapan iş insanlarının önemli bir kısmını kadınların oluşturduğunu anlatan Selçuk, "İstiyoruz ki bu kahraman kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsın." diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddetle hep beraber mücadele etmeyi hedefliyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl boyunca kadına ve aileye verdiği değer doğrultusunda kadınların haklarını korumak ve sosyo-ekonomik statülerini yükseltmek için ortaya koyduğu vizyon ve irade sayesinde eğitimden sağlığa, sanattan spora, medyadan sivil topluma, ekonomiden siyasete, kadınların hayatın her alanında ve Türkiye'yi her anlamda daha ileri noktalara taşımaya hazır olduğunu belirtti.

"Mutlu ve üretken birey, huzurlu ve uyumlu aile, müreffeh toplum" perspektifi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Mercan Seferberliği'nin başlatıldığını hatırlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Nasıl mercanlar, okyanusların akciğerleri ise kadınlar da yeryüzü atlasının mercanları aslında. Yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleri, yaşamı imar eden varlıklar kadınlar. Mercan Seferberliği ile toplumun yarısı olan kadınlarımıza kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve aile-iş yaşamı dengesini kurmalarını kolaylaştırmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi, kadının ve erkeğin birbirinin rakibi değil, refiki olduğu bir anlayışla hareket etmeyi ve kadına yönelik şiddetle hep beraber mücadele etmeyi hedefliyoruz."

Selçuk, konuşmasını "Türkiye'nin cesur ve yiğit kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizden Allah gani gani razı olsun diyorum. Kadınların, toplumun yarısını oluşturduğunun bilinciyle, birlik ve beraberliğimizin daim olması duasıyla bir gün değil her gün 'yarım kalmayalım' diyorum." şeklinde tamamladı.

