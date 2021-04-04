Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı"
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı"

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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