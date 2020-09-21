Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Toplamda 44 bin 384 şehit, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un atama kurası için düğmeye basmasından görüntü Atama isim listesinin okunmasından görüntü ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un atama kurası için düğmeye basmasından görüntü Atama isim listesinin okunmasından görüntü ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. (2) Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem