Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Toplamda 44 bin 384 şehit, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Toplamda 44 bin 384 şehit, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un atama kurası için düğmeye basmasından görüntü Atama isim listesinin okunmasından görüntü ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin...

21.09.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:54

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un atama kurası için düğmeye basmasından görüntü

Atama isim listesinin okunmasından görüntü

ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. (2)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Toplamda 44 bin 384 şehit, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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