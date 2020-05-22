Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mamak SYDV personeli ile dün yaptığı iftara ilişkin fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"1003 vakfımız, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Özverili çalışmaları için her bir SYDV çalışanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA