Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret

28.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da iş yerleri yanan esnafları ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da iş yerleri yanan esnafları ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Çarşamba ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışının ardından, sabah saatlerinde yangının çıktığı Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ne geçti.

İş yerleri yanan esnafları ziyaret eden Selçuk, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, yangında mağdur olan esnaflarla bir süre görüşerek taleplerini dinledi.

Selçuk'a ziyaretinde Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde sabah erken saatlerde motor yağı deposu ile mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, oluşan patlamalar sonucu yangın, 2 iş yerine daha sıçramıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 iş yeri, 2 otomobil ve yol kenarında bulunan hurda araçlar yanmıştı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan iş yerleri yanan esnaflara ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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