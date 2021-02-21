Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın tahrip edilmesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın tahrip edilmesine tepki Açıklaması

21.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:52
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın tahrip edilmesine tepki Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder İrem Derici Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Şehit Eskişehir Mehmet Şerif
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın tahrip edilmesine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 19:53:30. #1.16#
title