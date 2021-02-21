Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Adana'da şehit kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın tahrip edilmesine tepki Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe