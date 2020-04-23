Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Selçuk, "HerEvde23Nisan" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Milli irademizin tecelligahı TBMM'mizin 100. açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: AA