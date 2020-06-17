Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
17.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:35

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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