Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir