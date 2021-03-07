Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Samsun'da bir annenin şiddete maruz kalması) Davaya da müdahil olacağız"

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması HATAY - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın Belen ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk-İş tarafından düzenlenen etkinliklerde kadın işçilerle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması HATAY - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın Belen ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk-İş tarafından düzenlenen etkinliklerde kadın işçilerle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Samsun'da bir annenin, kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüleri hepimizi derinden sarstı. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Davaya da müdahil olacağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kadına şiddet konusunda her daim 'amasız, fakatsız, sıfır tolerans' ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli