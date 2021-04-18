Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Para Atletizm Grand Prix'si 1500 metrede birinci olan Havva Elmalı'yı kutladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Para Atletizm Grand Prix'si kadınlar 1500 metrede birinci olan görme engelli milli sporcu Havva Elmalı'yı tebrik etti.