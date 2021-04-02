Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti Açıklaması
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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