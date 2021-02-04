Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını bildirdi

04.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:50
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacağını anımsattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat'ta yapılacağını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:53:06. #1.14#
title