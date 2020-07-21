Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı;...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı.
21.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:56
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA