Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf'u tebrik etti Açıklaması
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf'u tebrik etti Açıklaması

16.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf'u tebrik etti Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu'nu kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu'nu kutladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'de yaşayan Yusuf Eymen'in çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"ndaki başarısına yer verdi.

Selçuk, paylaşımında, "Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu evladımız, Caribou Matematik Yarışması'nda tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Tebrikler Yusuf, yolun açık, başarıların daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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