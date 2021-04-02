Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul