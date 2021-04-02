Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını bildirdi
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını bildirdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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