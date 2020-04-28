Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü Açıklaması
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü Açıklaması
28.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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